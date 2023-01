"Não gosto do que fazem com a Ana Sofia", disse um fã a Vanessa de Sá através da rede social Instagram. A crítica junta-se a muitas outras que os espetadores do reality show 'A Ex-Periência' têm partilhado nas redes sociais.

A dar que falar está a forma como Vanessa, Sílvia e Sofia têm vindo a tratar Ana Sofia, que faz um ex-casal com João.

Confrontada com os comentários negativos, Vanessa reagiu:

"É um programa, convivíamos em off e não passa tudo. Nunca fiz mal à Ana Sofia, nunca. Apenas não gostei da postura do início ao fim connosco e fora de câmaras. Eu e o Diogo brincávamos apenas com a situação, tal como brincava com a minha relação e os defeitos da mesma".

O programa 'A Ex-Periência', recorde-se, junta ex-casais que com a ajuda de especialistas pretendem reconciliar-se.

