Cláudia Vieira vai aproveitar a noite desta quarta-feira para jantar fora com a família e decidiu partilhar nas suas redes sociais o visual escolhido para a ocasião.

A atriz mostrou-se então deslumbrante com um vestido midi, bordeaux, da marca H&M, que salientou a sua silhueta. O modelito foi combinado com sapatos stiletto preto e joias douradas.

"Caetana a achar estranho o outfit da mãe", escreveu Cláudia na legenda das fotografias que partilhou nas redes sociais e nas quais aparece na companhia da filha mais nova.

Pela caixa de comentários, choveram elogios dos internautas, que afirmaram que o rosto da SIC "arrasou" com a escolha do look.

Concorda? Espreite abaixo.

