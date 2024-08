'Salto de Fé', série da RTP1 na qual Diogo Valsassina deu vida a um padre, já chegou ao fim. O artista fez um balanço do projeto na sua página de Instagram começando por "agradecer a toda a gente" que o acompanhou naquela que intitula como uma "santa jornada".

"A todas as mensagens que recebi diariamente a dizer que não perdiam um episódio, que adoram as musicas (um abraço ao santo Toy) e que queriam um segunda temporada (isso infelizmente já não é do meu departamento) acreditem que isso me deixou muito muito feliz", realça.

"Não só a mim mas a todos os que participaram neste série. Este foi um projeto muito bonito feliz e especial. E que se tornou ainda mais especial porque vocês o receberam de braços abertos. Obrigado mesmo!", completa.

De notar que o último episódio foi transmitido na noite desta quarta-feira, dia 21.

