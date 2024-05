O rei Guilherme e a rainha Máxima dos Países Baixos assistiram à emocionante cerimónia do Remembrance Day, que aconteceu este sábado, 4 de maio, em memória de todas as vítimas da II Guerra Mundial e do Holocausto.

Na praça Dam, em Amesterdão, a monarca deixou um arranjo floral no Monumento Nacional e fez alguns minutos de silêncio.

A primeira vez que esta cerimónia aconteceu foi em 1945, no mesmo local, e desde então tornou-se numa tradição.

Para a ocasião, e uma vez que o momento era de luto, Máxima brilhou com um visual totalmente negro, mas sem nunca perder a elegância.

A soberana conjugou uma saia longa e reta com uma capa. O coordenado era de Valentino.

