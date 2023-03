Inês Lopes Gonçalves, uma das participantes 'residentes' do programa de domingos da SIC 'Vale Tudo', deu um "trambolhão" que lhe valeu um braço lesionado.

Quem o revelou foi Joana Marques e Ana Galvão, com quem trabalha nas manhãs da rádio Renascença.

"Foi um trambolhão, caiu no 'Vale Tudo'. Eu cá não sou de intrigas, mas acho que a culpa é do Rui Unas. À 01h da manhã tínhamos uma mensagem dela a dizer que se tinha lesionado, mas não se preocupem, está tudo bem. Fraturou o rádio", revelou Joana Marques, conforme poderá ver no vídeo da galeria.

"Está bem e vai ter de andar umas semaninhas de braço ao peito", completou.

