A Altice Arena irá celebrar em grande o seu 25.º aniversário esta segunda-feira, 22 de maio. A maior sala de espetáculos do país vai estar aberta ao público entre as 10h e as 20h e irá receber a visita de vários artistas conhecidos.

Confirmados estão já Fernando Daniel, D'ZRT, The Gift, Paulo Gonzo e Matias Damásio, com quem os fãs irão poder conviver. Através de comunicado sabe-se que há outros artistas que também vão estar no interior da arena.

A data será assinalada igualmente com uma exposição da fotógrafa Rita Carmo, onde serão retratados os 25 anos de concertos deste espaço emblemático.

Alguns dos locais que estão fora do acesso habitual do público vão estar abertos para visitas.

Leia Também: Vídeo. Melão cai em buraco durante espetáculo dos Excesso e assusta fãs