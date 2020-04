Pedro Scooby publicou, recentemente, uma fotografia na qual aparece em isolamento com a namorada, Cíntia Dicker. Foi nos comentários a esta publicação que um dos seus seguidores lançou uma 'farpa' ao surfista, relativa à ex-mulher, Luana Piovani, e aos filhos.

"Tempos de parar, refletir e seguir em frente! #quarentena", afirmou Scooby.

"Vai cuidar dos teus filhos! O teu tempo de namorar já passou. Agora tens que ajudar a Luana", disse uma interna.

A resposta não tardou em chegar: "Arranja-me uma forma de entrar em Portugal que eu vou".

Importa notar que, há pouco tempo, Pedro abordou o assunto durante uma troca de argumentos com Luana Piovani. "Como disse, nunca vou deixar de dar nada aos meus filhos. Não estou em Portugal agora por causa do coronavírus. Estou a tentar arranjar uma maneira de ir para lá mas, de qualquer forma, não poderia ver as crianças, porque preciso ficar de quarentena", justificou.

