O menino nasceu no final de setembro e é o segundo bebé do cantor em comum com Jennifer Goicoechea.

Usher recorreu à sua página de Instagram, esta terça-feira, 12 de outubro, para revelar que foi pai pela quarta vez. A namorada, Jennifer Goicoechea, deu à luz um menino no passado dia 29 de setembro, mas só agora é que o cantor partilhou a novidade. O menino chama-se Sire Castrello Raymond. Recorde-se que o casal tem ainda em comum a pequena Sovereign Bo Raymond, de um ano. O cantor é também pai de Usher Raymond V, de 13 anos, e Naviyd Ely Raymond, de 12, da relação passada com Tameka Foster. Leia Também: Usher e namorada, Jenn Goicoechea, esperam chegada do 2.º filho em comum Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram