"Uma questão de tesão. Chegou fevereiro. E lá vamos nós ao amor, à paixão e aos namorados ou casados. Usar a palavra tesão na capa de uma revista, eis a questão". Foi com estas palavras que Cristina Ferreira deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira, onde fala da mais recente capa da revista 'cristina'.

"Quando a mostrei a um amigo o ar de espanto e o imediato: 'não?' mostrava que sim. Continuamos a ter medo das palavras, às vezes até dos sentimentos. Talvez porque o amor nos impõe respeito. Não livros que nos ensinem a lidar com ele. Domina-nos. Envolve-nos. Tira-nos do porto seguro. Quando é recíproco torna-se esse mesmo porto", acrescentou.

"O amor é tudo o que desejamos a vida inteira. Procuramos na família, no trabalho, no desconhecido. Quando o encontramos avisam-nos que o devemos alimentar. Ir a um motel para alguns faz parte do menu", continuo, falando de seguida do casal Matilde Breyner e Tiago Felizardo, que são os protagonistas da capa.

"A Matilde e o Tiago nunca o tinham feito. São as pessoas livres que fazem o mundo avançar. Agradeço aos dois o darem voz e imagem à discussão. Esta revista de fevereiro pretende trazer à discussão muitos dos temas, ainda tabu, das relações. E não imaginam como foi difícil escolher a foto de capa. Vejam a produção e vão perceber. São o casal perfeito. Na liberdade de cada um", rematou.

