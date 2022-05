Sónia Jesus anunciou esta segunda-feira o sexo do terceiro filho, um menino, durante a emissão do 'Dois às 10', da TVI.

A produção do programa preparou num cenário ternurento para que o anúncio fosse dado quando a ex-concorrente do 'Big Brother' e o marido, Victór, rebentassem um balão. Contudo, Sónia antecipou-se e revelou que era um menino assim que começou a conversar com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

Sónia explicava que ontem, dia 15, realizou um baby shower para a família e amigos mais próximos, e o sexo do bebé tinha sido, também, descoberto antecipadamente devido a um percalço que aconteceu durante a festa. "Vimos tudo azul", contou, dando assim a saber que era um menino.

Os apresentadores ficaram boquiabertos pela revelação antes de tempo, mas conduziram a emissão como previsto e levaram Sónia e Victór até ao cenário para, então, rebentarem o balão que confirmava ser um rapaz.

O casal adiantou ainda que o bebé vai chamar-se Fabian. Veja aqui ao minuto 49:00.

Mais tarde, Sónia publicou nas redes sociais imagens da festa para familiares e amigos, dando assim a novidade aos seguidores.

