É mesmo caso para se dizer... ups! Esta sexta-feira, 15 de julho, enquanto entrevistava David Antunes, Iva Domingues deparou-se com uma falha técnica em pleno direto.

A certa altura, conforme se pode ver no vídeo do momento, começam-se a ouvir barulhos e vozes do exterior.

Sem conseguir disfarçar o embaraço, Iva afirma: "Isto é para os apanhados? Está tudo bem? Estamos claramente com problemas técnicos no estúdio".

Posteriormente, a apresentadora e o próprio convidado têm um ataque de riso.

Veja o momento.

