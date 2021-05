Daniel Gregório mostrou aos seguidores da sua conta de Instagram (através das stories) as peripécias da sua filha mais velha, Ariel Melody, de dois anos.

Através de uma série de vídeos, é possível ver a filha do ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', fruto do seu relacionamento com Liliana Filipa, pintada na cara com um batom que encontrou.

Mas a travessura não ficou por aqui. É que a menina decidiu espalhar a sua 'arte' pela casa e... pelo sofá.

Note-se que Daniel e Liliana são ainda pais de Santi Marcel, de um ano.

Veja o vídeo:

