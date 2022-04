O último fim de semana foi bastante ocupado para Meghan Markle. A duquesa de Sussex viajou até à Holanda para, juntamente com o príncipe Harry, assistir aos Invictus Games.

Durante este tempo, Meghan fez questão de passar tempo com os participantes e respetivas famílias.

No domingo, Markle participou num evento privado da embaixada britânica em Haia, conforme mostram imagens agora divulgadas. As fotografias retratam os momentos nos quais a duquesa surge a pintar com várias crianças.

Não esquecendo a atual situação de guerra que se vive na Ucrânia, Meghan escreveu a palavra "paz" na bandeira ucraniana. Contudo, houve um lapso que não passou despercebido aos internautas.

"A bandeira ucraniana está pintada ao contrário, infelizmente", notou um. "A Meghan Markle escreveu 'paz' na bandeira da Ucrânia, mas a bandeira está incorreta. Está ao contrário", evidenciou outro.

Apesar do erro, a verdade é que elogios à postura amistosa e próxima da ex-atriz também não faltaram.

