A viver nos Estados Unidos, onde a situação com pandemia da Covid-19 permanece dramática em vários estados, Daniela Ruah continua a cumprir a medida de isolamento social. Pelas redes sociais, tem divertido os fãs com algumas peripécias em casa e esta terça-feira somou mais uma ao seu álbum de memórias virtual.

"Tenho de ser mais criativa do que nunca para manter estes pirulitos entretidos e ocupados durante a quarentena... mas isto foi de longe o melhor. A fazer gelado caseiro e a mamã deixa cair tudo no chão. Bora limpar durante 20 minutos e dar à mangueira no tapete", contou na legenda da imagem.

Recorde-se que a atriz é mãe de River, de seis anos, e Sierra, de três.

Leia Também: Daniela Ruah partilha carinhoso momento dos filhos com a avó