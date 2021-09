É mesmo caso para dizer... ups! O início do programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 8 de setembro, foi marcado por um pequeno percalço. Conforme poderá ver neste vídeo, o formato matutino era para começar com uma atuação do artista Élvio Santiago com 'Ficou Combinado'.

No entanto, quando a música começa o artista fica parado, sem perceber o que se está a passar. Pouco tempo depois, lá começa então a atuar.

No final da performance, não deixando o momento passar despercebido, Cláudio Ramos disse:

"Hoje, seguramente, vamos todos para o YouTube. Não há problema, porque a televisão em direto é feita desta maneira e isto acontece em todo o lado".

Leia Também: Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos dão provas de 'talentos' secretos