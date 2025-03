Ana Marques recorreu às redes sociais para fazer um 'desabafo'.

A apresentadora da SIC fez uma 'trend' onde aparece a gravar um vídeo debaixo para cima. Na legenda, a irmã de Manuel Marques escreveu:

"Eu, sem filtro, sem 'make up', sem cabelo penteado e com roupa a secar lá fora. Eu com 53 anos, uns dias complexada porque já não tenho a pele lisa de outros tempos e outros dias muito bem na minha pele de agora!

E era só isto… que já não é assim tão pouco para uma mulher em tempos de redes sociais. Haja saúde", completou.

