Em modo sereia, foi assim que Georgina Rodríguez se apresentou aos fãs na última publicação nas redes sociais.

Este domingo, a namorada de Cristiano Ronaldo voltou a avivar-lhes a memória quanto à sua sensualidade com duas fotografias em que exibe a silhueta em biquíni.

As imagens, registadas durante as férias da bailarina com CR7 e os filhos no Mónaco, não conseguiram passar despercebidas.

Ora veja.

