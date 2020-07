Georgina Rodríguez usou esta sexta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores que aderiu ao movimento #YoMeCorono - criado por várias instituições de saúde e de investigação com o objetivo de recolher fundos para ajudar na investigação da vacina contra a Covid-19.

"Eu também me coroo e me uno à causa da investigação da vacina contra a Covid-19, contribuindo com o meu grão de areia", anunciou a namorada de Cristiano Ronaldo ao partilhar uma fotografia onde posa de coroa e exibe um cartaz com a hashtag #YoMeCorono.

Eis abaixo a publicação:

Saiba mais sobre esta causa em: https://www.yomecorono.com/