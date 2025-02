Cláudio Ramos não ficou indiferente ao polémico caso de Patrícia Palhares e João Palhinha depois de surgirem rumores de alegadas traições por parte do jogador de futebol.

Perante a indignação de Cristina Ferreira, que lamentou as notícias que colocaram em causa a paternidade do segundo filho do casal, o apresentador aproveitou para refletir sobre uma questão controversa: as traições.

"Acho que até pode ter havido uma pessoa, acredito que tenha existido", começou por dizer.

"A Patrícia pode ter descoberto ou o João deve ter dito qualquer coisa, não interessa. Ele pode ter estado com uma pessoa e voltaram para os braços um do outro. Uma traição, às vezes, não significa o terminar de uma relação", considerou o comunicador no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 6.

"Acho mesmo que as pessoas não devem deitar fora a vida delas só por um erro, principalmente pelo que os outros dizem", completou.