A princesa Mako do Japão já começa a adaptar-se à sua nova vida em Nova Iorque. Conforme destaca a revista People, a princesa foi vista pelas ruas da 'Big Apple' com um saco de presente na mão, mostrando assim o seu lado mais festivo.

Fotografias captadas por paparazzi mostram a princesa com um visual discreto, em tons de negro, conjugado com uma carteira azul.

Recorde-se que Mako foi viver para os Estados Unidos em novembro depois de ter casado com o seu grande amor, Kei Komuro. Uma vez que a união não estava de acordo com as regras da família real, a princesa decidiu abdicar dos seus privilégios e títulos para assim viver o seu sonho.

