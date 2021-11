A antiga princesa do Japão, Mako, que desistiu dos títulos reais para casar com o amor da sua vida, já chegou aos Estados Unidos, onde vai iniciar uma nova fase ao lado do agora marido.

Semanas depois depois da princesa desistir dos privilégios que tinha em prol do companheiro, Kei Komuro, eis que os dois preparam-se para viver o seu final feliz em Nova Iorque.

O casal foi visto a chegar ao Aeroporto John F. Kennedy esta segunda-feira, 15 de novembro, conforme avança a imprensa norte-americana.

Ambos estavam vestidos de forma bastante casual e visivelmente mais descontraídos.

Segundo a BBC, o casal arrendou um apartamento na 'Big Apple', cidade onde Komuro irá trabalhar depois de se ter formado em Direito.

Para além dos privilégios, sabe-se que Mako recusou ainda uma quantia de mais de um milhão de euros, a qual é dada pelo governo japonês quando uma mulher na realeza desiste da sua posição para se casar.

Leia Também: Marido de princesa do Japão lança farpas após casamento 'proibido'