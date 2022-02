"22-2-22. Uma data especial que combina com o nosso Joaquim. Seis meses do bebé mais risonho de sempre". Foi com estas palavras que Dália Madruga assinalou no Instagram este dia único.

O pequeno Joaquim, filho mais novo, completou seis meses de dia precisamente na última capicua deste século. Um fenómeno raro que só repete a 21 de dezembro de 2112.

Mas a figura pública não ficou por aqui. Horas depois da partilha, destacou nas stories da sua página de Instagram um carinhoso vídeo do bebé para agradecer todo o carinho que tem recebido.

"Obrigada a todos pelo carinho. Estão a ser seis meses maravilhosos", disse. Veja o vídeo em baixo.

Leia Também: Dália Madruga lembra o pai em mensagem tocante sobre a mãe