Isabel II está agora na casa dos noventa anos e é rainha desde os 25. Consegue lembrar-se da monarca antes de esta assumir funções como chefe de Estado?

Ao longo do seu extenso reinado, a monarca bateu sete recordes mundiais do Guinness. Nesta galeria, vai poder recordar alguns dos marcos mais impressionantes que a do percurso ímpar de Isabel II.

Clique para ver.

Leia Também: Especialista diz saber que membro da realeza Meghan acusou de racismo