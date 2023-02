Cristina Ferreira teve um dos pontos altos da gala do 30.º aniversário da TVI, que decorreu na noite de domingo, 19 de fevereiro, na Aula Magna.

A comunicadora voltou a dançar ao lado do professor Alberto Rodrigues, que conheceu quando apresentou o 'Dança Com as Estrelas'.

"O meu par. Para sempre", declarou ao referir-se a este momento único.

"A cumplicidade ganha-se com o respeito. Amanhã na emissão especial conto-vos tudo sobre este regresso. Foi mágico", disse ainda ao mostrar o vídeo que registou o momento, transmitido em direto na antena da TVI.

Também os fãs e espetadores ficaram rendidos à performance do par. "Foi incrível", "poderosa", "química brutal" ou "um momento espetacular", são algumas das mensagens em destaque nas redes sociais.

