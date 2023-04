A viver uma fase radiante, João Paulo Sousa é agora um pai 'babado' que não deixa de mostrar nas redes sociais imagens do filho, o bebé Leonardo.

Ainda esta quinta-feira, dia 13 de abril, o apresentador da SIC publicou no Instagram um novo vídeo em que aparece a cantar para o menino, que nasceu no passado mês de fevereiro e é fruto do casamento de João Paulo Sousa com Adriana Gomes.

"Para celebrar um mês e meio de músicas parvas cá em casa, isso e o Leonardinho começou a sorrir", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

