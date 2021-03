Um mês após ser mãe do pequeno August "Gus" Harrison, Mandy Moore está de volta às gravações de 'This Is Us'.

Esta quinta-feira, a atriz, de 36 anos, partilhou algumas imagens na rede social em que mostra a preparação para gravar a série, onde interpreta Rebecca.

"A mamã está de volta ao trabalho", pode ler-se numa das publicações.

Numa outra partilha, Moore mostrou-se "grata" por estar de volta ao trabalho "que tanto ama", referindo ainda que levou consigo o marido e o bebé.

