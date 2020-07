Enquanto mantém em privado as informações do filho, Iggy Azalea faz questão de destacar as curvas nas redes sociais.

Um mês depois de ter confirmado que já foi mãe pela primeira vez, do pequeno Onyx, sem adiantar mais detalhes sobre quando é que o bebé nasceu, a artista exibiu as curvas na recente fotografia que partilhou no Instagram.

Aos 30 anos, Iggy Azalea mantém-se em boa forma física, como pode ver na recente imagem onde aparece em biquíni.

Foto que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs, que questionaram a artista como é que recuperou a boa forma tão rapidamente após o parto.

"Foi muito difícil", começou por respondeu Iggy, referindo que manteve sempre uma alimentação saudável.

Veja na galeria esta e outras imagens que destacam as curvas da rapper.

