Depois de ter sido mãe pela primeira vez em outubro do ano passado, da pequena Alice, fruto da relação com David Ferreira da Silva, Inês Aires Pereira decidiu falar aos fãs sobre as mudanças do seu corpo.

A atriz mostrou que ainda não recuperou a figura física que tinha antes da gestação, aproveitando o momento para deixar uma mensagem: "não temos de ser perfeitas mal o bicho vem cá para fora".

"Passei aqui para vos dar uma novidade... É verdade!!!! Passado nove meses (dizem que o corpo da mulher demora nove meses a voltar ao normal) ainda cá está tudo!!! Menos o bebé! Não está fácil de fazer desporto, não está fácil de fazer dieta e não está fácil de estar sempre em apneia com a barriga para dentro. Mamacitas, isto sou eu, real, plena e a respirar! Junto do meu partner in crime for lifes ins loves forevers eternitys, que não me julga, que me ama e que me dá calor", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou, esta terça-feira, 28 de julho, na sua página de Instagram.

"Estive a brincar até agora e enquanto escrevia pensei: espera! Isto não tem de ser a gozar! Isto pode ser uma cena fixe! Mostrar às mulheres (ou homens) que não temos de ser perfeitas mal o bicho vem cá para fora. Ou vivermos em pressão constante de voltar ao que éramos. É de mais para nós e para o nosso corpo! Ele gerou uma vida! Ele não é mais o mesmo! Então aquilo que tenho tentado interiorizar é: que é fixe termos objectivos nossos (só nossos, não dos outros) e lutarmos por eles, mas é importante também aceitarmos o nosso novo corpo, cheias de orgulho e enjoy the ride, porque parece-me agora que passa a voar", destacou.

Antes de terminar, referiu: "Adiei o silicone mais um aninho! Porque é tão bom aceitar que tenho a mama no umbigo".

