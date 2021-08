Manuel Luís Goucha voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram novidades sobre as suas férias de verão.

Desta vez, o apresentador revela um vídeo que nos mostra como são passados os dias no seu monte no Alentejo.

Passeios, compras e almoço a dois, veja o vídeo e fique a saber como é um dia nas férias de Goucha e do marido - Rui Oliveira.

