Foi através da sua página de Instagram que Ricardo Quaresma reagiu publicamente ao concerto de Nininho Vaz Maia, que realizou no passado fim de semana no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Junto de um vídeo com imagens do espetáculo, onde o futebolista aparece em cima do palco, Quaresma escreveu: "Ontem [21 de maio] um cigano encheu o Coliseu! Fico muito orgulhoso das conquistas que os ciganos estão a fazer na nossa sociedade. É com trabalho que se derrota a intolerância".

"Parabéns primo pelo teu sucesso. Obrigado povo pelo carinho e admiração com que me receberam", rematou.

De recordar que foi durante o concerto de Nininho Vaz Maia que Marco Costa pediu a namorada, Carolina Pinto, em casamento.

Leia Também: Marco Costa pediu a namorada em casamento em concerto no Coliseu