Simone de Oliveira prepara-se para subir ao palco no dia 30 de abril, no Coliseu do Porto, com o espetáculo 'We Are Together', que vai juntar vários artistas. Um concerto solidário como o objetivo de ajudar o IPO Porto e a União Audiovisual.

Depois das recentes informações que destacam que esta será "a última vez que a artista irá atuar a norte antes do adeus aos palcos", foi partilhado um comunicado onde se esclarece que o espetáculo no Coliseu do Porto não será o último da carreira da cantora.

"A Simone de Oliveira não se vai despedir dos palcos no Coliseu do Porto. Ela quando o fizer é em nome próprio, jamais na situação de 30 abril em que é convidada", pode ler-se na nota que foi deixada na página oficial de Facebook da artista.

