O velório do ator António Marques, que morreu no passado dia 24, em Cascais, realiza-se na próxima quarta-feira, a partir das 16:00, no Centro Funerário de Cascais, disse hoje à agência Lusa fonte próxima da família.

O corpo do ator será cremado pelas 18:00, no crematório daquele centro junto ao cemitério de Alcabideche.

A morte de António Marques, aos 80 anos, ocorreu na passada quarta-feira.

De carreira multifacetada, António dos Anjos Marques fez vários trabalhos de dobragens, no teatro e na televisão.

No teatro, fez parte do elenco de várias peças no Teatro Experimental de Cascais, companhia com que trabalhou durante muitos anos.

Na televisão, fez parte do elenco de produções como 'Morangos com açúcar', 'Inspetor Max' e de novelas e séries como 'Doce fugitiva', 'Mundo meu', 'Perfeito coração', 'Conta-me histórias', 'Liberdade 21', 'O beijo do escorpião', 'Conta-me como foi', 'A única mulher' e 'A impostora'.

Fez ainda parte do elenco do filme 'Olga Drummond', realizado por Diogo Infante, e de filmes para televisão como 'A noite do fim do mundo', 'Espírito de Natal', 'Fátima', 'Tordesilhas - o sonho do rei', 'Filumena Marturano', 'Conto de Natal', 'Eu vi a luz num país perdido', 'Felizmente, há luar!' e 'Le jour du serpent'.

Em 1997, António Marques fez parte do elenco da novela brasileira 'Xica da Silva'.

