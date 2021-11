"Querido António Marques, soube hoje que partiste. Ficou muita coisa por dizer", é desta forma que Paulo Pires dá início a um longo desabafo onde se revela profundamente triste com a morte do colega e amigo.

António Marques e Paulo Pires conheceram-se no Brasil, mas foi em Lisboa que trabalhámos juntos na peça de teatro 'Real Caçada ao Sol'.

"Disse-te mais tarde que tinha ficado apreensivo, quando soube que eras tu o Pizarro, porque não tinha gostado muito do nosso encontro no Brasil. No entanto, tal como as nossas personagens (Atahulpa e General Pizarro) conhecemo-nos e construímos uma boa amizade", realça o ator, recuando ao ano 2000.

"Casei-me nesse ano, no meio dessa peça, ficaste também amigo da Astrid e mais tarde da nossa primeira filha (Chloë). Tornaste-te da casa, da família, e nós da tua! Muitos foram os jantares em que achavas que cozinhas melhor que todos, e tantos que cozinhava a Astrid e eu a elogiava. Passagens de ano a beber e a jogar às cartas até de manhã, sempre a rir. Ficam tantas histórias, António", continua, passando a recordar algumas destas histórias.

"Uma luta com espadas em que a minha se partiu (tal a força). Gargalhadas (sempre fora do palco), alguns amuos, o dia em que a Chloë espirrou para cima de ti com a boca cheia de sopa, quando o Ben (teu cão) me mordeu, a forma como fugias do camarim quando alguém te procurava depois de uma estreia. A forma como mostravas que não querias continuar uma conversa dizendo com um sorriso e após uma pausa: 'é complicado'", lê-se ainda na emotiva publicação.

"O orgulho que transparecia quando falavas da tua filha Inês. A nossa célebre viagem a Formentera, lembram-se Astrid e Victor? Ficam tantas histórias, António. Que vontade de te ter dado mais um abraço, querido António! RIP amigo", termina Paulo Pires.

