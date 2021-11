A morte do ator António Marques continua a motivar nas redes sociais sentidas homenagens, prestadas por amigos e artistas que tiveram a oportunidade de trabalhar a seu lado.

O artista português perdeu a vida esta quarta-feira à noite, em Cascais, vítima de insuficiência cardíaca, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

Alexandra Lencastre foi uma das primeiras figuras públicas a lamentar a perda: "Querido António, descansa em Paz".

Luísa Ortigoso quis igualmente homenagear o amigo. "António Marques. Trabalhámos várias vezes em teatro radiofónico. O que eu gostava de o ver/ouvir brincar com a voz. E que bela voz tinha. António Marques saiu de cena", lamenta a atriz.

Marcantonio del Carlo, por sua vez, recordou as experiências profissionais nas quais se cruzou com António Marques.

"A minha estreia profissional foi no Teatro Experimental de Cascais com o António como protagonista. A peça era a Morte de Danton e o António Marques era o Danton. Anos mais tarde, no Rei Lear, também em Cascais, durante vários meses, lutei com ele em palco numa cena inesquecível. Foram momentos mágicos que fazem parte do meu percurso profissional e de vida. Os meus pêsames a família. Ao Teatro Experimental de Cascais e ao Carlos Avilez, o meu abraço", pode ler-se na mensagem do ator.

