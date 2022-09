A rainha Letizia surpreendeu tudo e todos ao surgir num evento esta sexta-feira, 16 de setembro, com um visual diferente do que costuma usar.

A monarca espanhola brilhou - literalmente - com um vestido de Nina Ricci, repleto de lantejoulas em tons de azul escuro.

Os sapatos, da mesma marca e no mesmo tom, foram a escolha perfeita para este visual.

A soberana terminou o look em beleza com uma clutch aveludada de Magrit.

Na companhia do marido, o rei Felipe VI, Letizia assistiu a um concerto da Orquestra e Coro Nacional Espanhol a propósito do 50.º aniversário da investigação da Spanish Association Against Cancer (AECC).

Veja as fotos na galeria.

