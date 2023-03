Mafalda Castro é, habitualmente, muito elogiada pelos looks com que se apresenta. Com styling feito por Gonçalo Mello, a comunicadora deslumbrou esta sexta-feira, dia 3 de março, vestindo um visual que está em promoção.

Trata-se de um conjunto da Sahoco, conforme pode ver aqui. O blazer está à venda por 118,93 euros, enquanto que as calças podem ser compradas por 69,93 euros.

Veja abaixo a publicação feita por Mafalda Castro.