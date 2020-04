De quarentena, Isabel Silva prima mais que nunca por manter o seu stock de 'mantimentos' bastante confortável. Como tal, tem o frigorífico repleto que alimentos biológicos, de origem nacional, e fez questão de partilhar este cantinho da sua casa com os seguidores, de modo a inspirá-los.

"Um frigorífico orgulhosamente Português. O meu sempre foi assim, mas agora, mais do que nunca, é importante que todos sigam esta linha. Devia ser uma regra, sem fundamentalismos, claro, até porque todas as regras têm as suas exceções. O que quero realmente partilhar é que esta horta reflete o respeito e importância que dou ao nosso comércio local", afirmou.

E continuou, referindo os alimentos que encomenda semanalmente à Quinta Arneiro.

"Trouxe as leguminosas, alguns vegetais, o tofu e a bebida vegetal da mercearia do meu bairro. As restantes hortaliças e frutas fazem parte do cabaz que encomendo, todas as semanas, na Quinta do Arneiro",

Por fim, a apresentadora deixou ainda um apelo para que se consuma o que é português: "Quando olho para isto vejo saúde, mas a mensagem vai um bocadinho mais além. Numa altura em que tantas pequenas e médias empresas portuguesas (cheias de qualidade, cheias de amor ao seu negócio) perderam os seus canais de distribuição, escolhermos estar solidários com elas é ajudarmos a nossa economia a mexer. Sinto que é um ponto de viragem. É agora o momento de nos envolvermos nesta causa muito 'tuga'".

