Domingo é dia de mais uma cerimónia no programa 'O noivo é que sabe', da SIC, e Cláudia Vieira aguçou a curiosidade dos fãs sobre o look escolhido para a emissão de amanhã.

Depois do arrasador vestido encarnado que usou na passada semana, a apresentadora deslumbrou agora com um longo modelito verde, cuja parte de cima conta com detalhes brancos e lantejoulas.

Uma vez mais, os seguidores mostraram-se radiantes com a escolha.

Veja abaixo.

