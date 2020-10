Cláudia Vieira deixou os fãs encantados com o último look para a cerimónia de 'O noivo é que sabe' deste domingo, dia 18.

Falamos de um longo vestido encarnado, assimétrico, da assinatura de Gio Rodrigues. Uma escolha da stylist Gabriela Pinheiro que deixou os seguidores radiantes, como aliás revelam as reações na caixa de comentários.

"Está no ar um casamento de sonho e que casamento este!!! Também eu me senti com um vestido de sonho", escreveu a apresentadora nas suas redes sociais no início da emissão.

"Estás um arraso! O vestido é realmente muito bonito", "Lindíssima! Adorei o vestido" e "Muito elegante", são alguns dos elogios.

Confira na galeria este e outros modelitos com que a apresentadora se tem destacado na condução do programa.

