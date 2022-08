Este domingo, 31 de julho, chegou ao fim mais uma edição do 'The Voice Kids', na RTP1. A gala final contou com uma atuação de Catarina Furtado, na qual a apresentadora mostrou que está em excelente forma física.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, a anfitriã surge a fazer a espargata durante uma dança.

Um momento que mereceu os mais diversos elogios dos espectadores.

Veja a imagem:

