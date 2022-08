Este domingo, 31 de julho, chegou ao fim mais uma edição do 'The Voice Kids', despedida que Carolina Deslandes viveu com grande emoção.

A propósito da final, a artista partilhou um sentido texto nas redes sociais, acompanhado por diversas fotografias que retratam a cumplicidade entre equipa, mentores e concorrentes do programa da RTP1.

"Quando vivemos de espetáculo e entretenimento, aprendemos que mais importante que o aplauso é aquilo que o sucede. São as trocas no pós. As lágrimas, a gratidão, o gozo. É sobre quem fica depois, e quem te abraça quando ninguém está a filmar", afirma.

"Tenho ido para este programa como uma criança que entra no Hogwarts express, com a mesma sensação de avançar sempre para um desconhecido familiar e íntimo. Parecem opostos mas não são, porque nós avançamos sempre para o desconhecido como quem entra em casa, quando estamos a ser guiados porque quem nos conhece tão bem como conhece o espaço", continua.

"A toda a minha equipa, a todos os meus meninos: obrigada. Pela confiança, pela honra. Por poder assistir ao vosso crescimento e poder dar-vos colo. Por podermos semear juntos mais sonhos do que os que cabem nas mãos", sublinha.

"Aos meus colegas: numa indústria com tanto de bom como de encenado, estar com pessoas de carne e alma é uma lufada de ar fresco. Da lágrima maior, ao maior palavrão. Do abraço no fim ao gozo da tarde. Da máxima de ninguém deixar cair ninguém - sem que seja preciso verbaliza-lo. Sou vossa fã e tenho a sorte de estar ao vosso lado", completa.

Eis a publicação completa:

