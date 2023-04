Por estes dias, os utilizadores do Twitter dividem-se em dois grupos: o dos que querem pagar para ter o 'selo azul' e o dos que consideram que esta distinção não merece o valor exigido.

A rede social retirou a todos os utilizadores o conhecido símbolo de um visto, de cor azul, que servia como verificação da identidade dos utilizadores e das páginas. Para que o recuperem, os mesmos têm de subscrever o serviço 'Twitter Blue', que por oito dólares (cerca de 7,29 euros) por mês, lhes devolve o 'selo' e lhes dá outras vantagens, tais como mais visibilidade, privilégios técnicos ou menos anúncios.

A polémica medida gerou discórdia entre os cibernautas e desengane-se quem pensa que a indignação está relacionada com o montante pedido. Embora não se trate de um valor elevado, a grande maioria dos utilizadores desta plataforma recusa-se a pagar pelo 'selo azul', até figuras públicas que têm as contas bancárias recheadas.

É o caso de Cristiano Ronaldo, que mesmo recebendo 555.555 euros por dia no Al Nassr, continua a recusar-se a pagar os 7,29 euros exigidos pela rede social. Assim, o craque português integra a lista de figuras públicas que deixaram de ter o símbolo azul à frente do nome de utilizador. CR7, vale notar, tem mais de 108 milhões e 300 mil seguidores no Twitter.

Também figuras públicas como Neymar Jr, Beyoncé, Robert Downey Jr e Chris Evans, Mark Hammil, Elton John, Dwayne Johnson, Justin Bieber, Katy Perry, Selena Gomez, Demi Lovato, Shakira, Gerard Piqué, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Pink, Christina Aguilera continuam a optar por não ceder à exigência da plataforma recentemente comprada por Elon Musk.

Já em sentido contrário estão Rihanna, Taylor Swift, Miley Cyrus, The Weeknd, Coldplay, David Guetta, Shawn Mendes e Snoop Dogg, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Hugh Jackman, Neil Patrick Harris e Khloé Kardashian que 'contra a maré' decidiram subscrever o serviço.

Vale sublinhar que LeBron James, Stephen King e William Shatner, que criticaram publicamente a medida, continuam a ter o selo de verificação, pago a título pessoal por Elon Musk.