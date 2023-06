A TVI e a Prime Video revelam as primeiras imagens oficiais do regresso de 'Morangos com Açúcar'. Tratam-se de fotografias captadas durante as gravações da trama.

Nas imagens vemos os novos talentos que a série irá apresentar como protagonistas e ainda alguns dos atores que vários anos depois voltam a fazer parte da icónica série juvenil, tais como Rita Pereira ou Tiago Castro (o famoso Crómio).

A TVI lembra que os novos episódios estão a ser gravados na zona de Oeiras "e retratam o começo de um novo ano escolar no Colégio da Barra, onde os novos estudantes conhecem os antigos".

"Dois grupos são formados: o popular, os verdadeiros influenciadores, e os alternativos, que procuram traçar novos caminhos e novas ideias. Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças, mas os caminhos que tomam são bastante diferentes", promete o canal ao revelar detalhes sobre a história desta nova temporada.

Os novos 'Morangos com Açúcar' estreiam no último trimestre de 2023 em simultâneo na TVI e na plataforma de streaming Prime Video.