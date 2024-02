Poucos minutos depois de a SIC ter emitido um comunicado que sublinha a vitória nas audiências pelo 60.º mês consecutivo, a TVI reagiu através de uma nota enviada às redações que tem como título "TVI na frente".

A estação liderada por José Eduardo Moniz e Cristina Ferreira levou a melhor em 16 dos 31 dias do mês, ainda que no total de share (percentagem do número de espectadores de um programa relativamente ao de outros programas concorrentes que decorram no mesmo período) do mês de janeiro tenha sido o canal de Francisco Pedro Balsemão e Daniel Oliveira a sair vencedor.

A TVI, ainda assim, quis dar resposta às palavras do canal rival e focou-se, dessa forma, no número de dias ganhos, o que diz ser sinal do "caminho de recuperação que a estação vem a fazer mês após mês", sublinhando até que estes resultados foram obtidos "sem qualquer transmissão de futebol", ao contrário da SIC, que transmitiu as meias finais e a final da Taça da Liga.

O comunicado vinca ainda o número de espectadores alcançados pelas novelas 'Cacau', 'Festa é Festa' e 'Queridos Papás', pela série 'Morangos com Açúcar' e pelos programas de 'daytime' 'Dois às 10' e 'Goucha'.

"Face a estes excelentes resultados, pelo 7.° mês consecutivo, o grupo de canais TVI (quatro canais) venceu novamente, com 20,1% share, mais 1.5pp [pontos percentuais] que o principal grupo concorrente", conclui a nota.

Importa sublinhar que a SIC, de acordo com a informação divulgada por este mesmo canal esta quinta-feira, obteve 15,0% de share em janeiro, contra 14,7% da TVI e 11,5% da RTP1.

