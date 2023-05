Se sempre desejou que os concorrentes de 'O Triângulo' ouvissem a sua opinião sobre eles, então esta é a sua oportunidade de ter impacto neste jogo.

A TVI pediu aos espectadores do formato que enviassem vídeos com perguntas e opiniões através de uma mensagem enviada para a aplicação móvel deste reality show.

Mais logo, durante a emissão do 'Diário', com Mafalda Castro, os concorrentes vão ter acesso a estes conteúdos que serão, entretanto, selecionados pela produção do formato.

Veja abaixo a publicação feita pela TVI onde a iniciativa é anunciada.

