A TVI voltou a ser líder de audiências no mês de abril e já se manifestou através de um comunicado enviado às redações.

Na referida nota, o canal começou por destacar que "ganhou 25 dias no mês de abril e reafirmou a liderança das audiências em Portugal".

"Revelou-se assim, pelo terceiro mês consecutivo, a televisão mais vista pelos portugueses, aumentando a diferença para o segundo canal", realçaram.

"A TVI foi a estação de eleição com 15.4% de share, uma vantagem de 1.1pp em relação à SIC. Liderou, quer durante as manhãs e tardes, quer no horário nobre. 'Cacau' desde a estreia que se destaca como a novela preferida dos portugueses. No dia 29 de abril, à noite, a TVI deu a conhecer a série 'A Filha', que foi líder todas as noites com 630 mil espectadores, em média. Foram também emitidos dois jogos da 'Liga dos Campeões', que obtiveram em média, 1,2 milhões de espectadores e 24,3% share", detalharam.

"As Galas do 'Big Brother' dominam os serões de fim-de-semana com 840 mil espectadores. O 'Especial' registou excelentes resultados em horário nobre de segunda a sexta. 'Última Hora' e 'Extra' atingem números vencedores", partilharam ainda.

"A 'Sentença' estreou este mês, liderando no seu horário de emissão com quase 400 mil espectadores e um share de 16.7%, o que revela um resultado muito positivo neste horário tão importante após o 'TVI Jornal'. A Informação continua a crescer. O 'TVI Jornal' e o 'Jornal Nacional' registam bons resultados este mês", acrescentaram.

"Os espectadores encontram na TVI a melhor companhia para o dia-a-dia. Para além dos programas já referidos, 'Festa é Festa', 'Dois às 10', 'Goucha' e a reposição da novela 'Herdeira' lideraram nos respetivos horários. De destacar o facto de a TVI também comandar nas tardes de fim de semana com os programas 'Em Família' e 'Somos Portugal'", continuaram.

"É o décimo mês consecutivo em que o grupo de canais TVI (quatro canais) vence, com todos a integrarem o top 10 da televisão em Portugal. A CNN Portugal continua a ser o canal de informação eleito pelos portugueses. TVI Ficção e TVI Reality voltam a registar excelentes performances", remataram.

Por sua vez, a SIC também já quebrou o silêncio sobre as audiências do mês de abril através de um comunicado. Veja na íntegra:

"Em abril, assistiram diariamente à SIC 3,7 milhões de telespetadores. Com o universo de canais SIC, contactaram diariamente 4,6 milhões de telespetadores. A estação do Grupo IMPRESA fechou o mês com um share de 14,3%.

No mês passado, a SIC foi a mais vista no prime time dos dias úteis no target comercial ABCD 25/64 anos. O Jornal da Noite é o bloco informativo mais visto em Portugal. Para tal, contribuem rubricas como A Opinião de Marques Mendes, Guerra Fria ou Polígrafo SIC. À hora do almoço, o Primeiro Jornal é o que reúne mais espectadores. No entretenimento, destaque para programas como Alta Definição, Nosso Mundo, Vida Selvagem, Fama Show ou Alô Marco Paulo.

O conjunto de canais temáticos SIC (SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras e SIC K) terminou o mês com 4.1% de share, a subir 0.1 p.p. face ao mês anterior e 0.7 p.p. face ao mês homólogo.

A SIC Notícias atingiu 2.3% de share, subindo 0.3 p.p. face ao mês homólogo. A SIC Notícias é o canal de informação mais visto no target ABC 25/64, com 3.5% de share.

Destaque também para a SIC Mulher, que fechou o mês de abril com 1.1% de share, a subir 0.2 p.p. face ao mês anterior e 0.3 p.p. face ao mês homólogo. A SIC Caras atingiu com 0.4% de share, a subir 0.1 pp tanto face ao mês anterior como ao homologo.

Mas as novidades de abril não aconteceram apenas na antena da estação. O mês foi marcado pelo anúncio do Tribeca Festival Lisboa, um dos maiores festivais de cultura pop e entretenimento do mundo, que SIC e Opto vão trazer para Lisboa em setembro, e pelo lançamento da Óbvio, a nova agência de marketing de influência do Grupo IMPRESA.

Em maio, a SIC terá mais apostas, como a nova temporada de Casados à Primeira Vista. Já hoje, dia 1, a estação transmite a final entre Benfica e Sporting para a Taça da Liga Feminina".

