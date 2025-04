A mulher de Bruce Willis, Emma Heming Willis, surpreendeu os seguidores com um vídeo que reúne várias imagens da filha mais velha do casal, Mabel, para assinalar os 13 anos de vida da menina.

Entre as imagens que destacam o crescimento da adolescente, Emma mostrou um vídeo único, antigo, onde o ator aparece com a filha quando esta ainda era bebé.

"Num piscar de olhos, ela já tem 13 anos - a nossa brilhante e linda Mabel Ray. Grata pela alegria e cor que ela traz ao nosso mundo. Ela vive a vida com gentileza e coração, e nós a amamos mais do que as palavras possam expressar. Feliz aniversário para a nossa doce menina", pode ler-se na legenda da publicação. Veja o referido vídeo na galeria.

