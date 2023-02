Quem não se lembra de Érica Silva, Alexandra Ferreira e Ana Morina? As três deram que falar durante as participações em diferentes reality shows da TVI, canal onde se vão reunir esta terça-feira, dia 7 de fevereiro.

As três antigas participantes de formatos como 'Casa dos Segredos', 'Big Brother' e 'Love on Top' irão marcar presença na próxima emissão do 'Dois às 10', conforme divulgou o canal de Queluz de Baixo nas redes sociais.

"Amanhã, vamos falar sobre os maus da fita… Os titãs dos reality shows… ou melhor dizendo, as vilãs! Érica, Alexandra e Ana Morina vão passar a manhã consigo", pode ler-se.