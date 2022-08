O novo 'Big Brother' tem início previsto para setembro e, a poucos dias do começo do desejado mês, a TVI anunciou o fim das inscrições para a nova edição do reality show.

"Já falta pouco para conhecermos os novos concorrentes da casa do 'Big Brother'", pode ler-se na publicação feita pelo próprio programa nas redes sociais.

Momentos depois de ter sido feita a partilha, Cristina Ferreira divulgou-a na sua conta oficial de Instagram. A apresentadora do formato não acrescentou nenhuma outra informação.

Leia Também: Cristina Ferreira apoia Sanna Marin: "Há tanto caminho para andar"