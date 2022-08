A primeira-ministra finlandesa foi alvo de inúmeras críticas em todo o mundo devido aos vídeos polémicos em que surge a dançar numa festa. Já em Portugal, regressada das férias, Cristina Ferreira mostrou apoio a Sanna Marin.

"Eu ia a um festival com ela. Tem 36 anos, é primeira ministra finlandesa. Bonita. Livre. Está no centro da discussão/acusação porque foram divulgados vídeos a dançar. Não era uma valsa. Espante-se. Usa roupas normais, nem sempre fatos, é um facto. Até blusões de cabedal, onde é que já se viu. Não viu e esse é o problema. Estamos habituados ao que se instituiu certo. E o que é que é certo? Pergunto. Casou há 18 anos. Ainda não se separou. Imaginem o que seria se fosse divorciada. Há tanto caminho para andar. Eu ia a um festival com ela", escreveu a apresentadora.

Ruben Rua, Rita Pereira, Nuno Eiró e Marta Gil são apenas alguns dos famosos que assumiram na caixa de comentários da publicação que concordam com as palavras de Cristina Ferreira.

